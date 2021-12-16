Депутат Мосгордумы Митрохин задержан в Москве

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Мосгордумы от партии "Яблоко", экс-председатель партии Сергей Митрохин задержан в районе Хамовники в Москве, сообщила "Интерфаксу" его помощник Мария Чуприна.

"Его задержали на встрече, которую он проводил со своими избирателями в районе Хамовники по вопросу транспортной реформы, которая сейчас беспокоит жителей ЦАО. Его ведут в ОВД "Хамовники", - сказала Чуприна в четверг.

Она напомнила, что Митрохин – депутат Мосгордумы от Пресненского района, Хамовники и Арбат. "То есть это его прямые обязанности – проводить такие встречи", - сказала она.

"Сейчас ему вменяют некий неоплаченный штраф за предыдущее задержание, но штрафы все он оплачивает своевременно, несмотря на то, что его часто задерживают. Сейчас у него нет неоплаченных штрафов", - сообщила Чуприна.

Также помощница депутата сообщила, что Митрохину в настоящее время вменяют нарушение общественного порядка (проведение встречи с избирателями в Хамовниках), а также неуплату штрафа, выписанного за задержание во время одиночного пикета в поддержку журналиста Ильи Азара в мае текущего года.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.