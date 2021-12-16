Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Депутат Мосгордумы Митрохин задержан в Москве

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Мосгордумы от партии "Яблоко", экс-председатель партии Сергей Митрохин задержан в районе Хамовники в Москве, сообщила "Интерфаксу" его помощник Мария Чуприна.

"Его задержали на встрече, которую он проводил со своими избирателями в районе Хамовники по вопросу транспортной реформы, которая сейчас беспокоит жителей ЦАО. Его ведут в ОВД "Хамовники", - сказала Чуприна в четверг.

Она напомнила, что Митрохин – депутат Мосгордумы от Пресненского района, Хамовники и Арбат. "То есть это его прямые обязанности – проводить такие встречи", - сказала она.

"Сейчас ему вменяют некий неоплаченный штраф за предыдущее задержание, но штрафы все он оплачивает своевременно, несмотря на то, что его часто задерживают. Сейчас у него нет неоплаченных штрафов", - сообщила Чуприна.

Также помощница депутата сообщила, что Митрохину в настоящее время вменяют нарушение общественного порядка (проведение встречи с избирателями в Хамовниках), а также неуплату штрафа, выписанного за задержание во время одиночного пикета в поддержку журналиста Ильи Азара в мае текущего года.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Сергей Митрохин

Новости по теме

Новости

Участница Pussy Riot Люся Штейн сообщила о своем задержании в Москве

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО основателя Group-IB Сачкова

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО основателя Group-IB Сачкова

Самолет опрокинул машину противообледенительной обработки в "Шереметьево"

Самолет опрокинул машину противообледенительной обработки в "Шереметьево"
Пандемия коронавируса

Московским школам рекомендовали начать каникулы с 27 декабря

Московским школам рекомендовали начать каникулы с 27 декабря

Москвичам пообещали предновогодние пробки с 15 декабря

Более 530 пунктов сбора новогодних елей откроют в Москве 2 января

Более 530 пунктов сбора новогодних елей откроют в Москве 2 января

На некоторых московских улицах с 24 декабря изменится стоимость парковки

На некоторых московских улицах с 24 декабря изменится стоимость парковки

Со 2 января подорожает проезд в общественном транспорте Москвы

Со 2 января подорожает проезд в общественном транспорте Москвы
Пандемия коронавируса

Собянин продлил до года срок действия QR-кодов для переболевших

Собянин продлил до года срок действия QR-кодов для переболевших
Пандемия коронавируса

Собянин назвал стабильной ситуацию с COVID-19 в Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });