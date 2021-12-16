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Участница Pussy Riot Люся Штейн сообщила о своем задержании в Москве

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Участница Pussy Riot, муниципальный депутат Людмила (Люся) Штейн задержана в Москве на выходе из дома.

"Меня задержали, двое в штатском затолкали в тачку на выходе из дома и куда-то везут. Без понятия, по какому поводу опять", - сообщила Штейн в своем твиттере.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Летом текущего года полиция неоднократно задерживала Штейн вместе с другими участниками Pussy Riot.

24 августа Преображенский суд Москвы назначил Штейн наказание в виде одного года ограничения свободы, признав ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33 - частью 1 статьи 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей).

Pussy Riot Люся Штейн

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