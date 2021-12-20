Собянин оценил траты Москвы на борьбу с COVID-19 в 800 млрд рублей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Власти Москвы с начала пандемии COVID-19 потратили на борьбу с новой коронавирусной инфекцией около 800 млрд рублей. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Это сложно подсчитать вообще. Потому что очень много разных направлений этих трат. (...) Если вот все это вместе посчитать, ну, это, я думаю, где-то порядка 800 млрд рублей", - отметил он.

Собянин добавил, что в указанную сумму входят траты фонда обязательного медицинского страхования. Она также включает компенсации горожанам и предпринимателям, дополнительные льготы, расходы на создание резервных госпиталей и выплаты врачам.

Также были приняты в расчет недополученные бюджетом Москвы доходы - речь идет о 200 млрд руб.

Собянин сообщил, что в среднем на лечение пациента с COVID-19 в Москве тратят почти 0,25 млн руб.