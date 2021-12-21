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Уровень заболеваемости COVID в Москве снизился от прошлого пика на две трети

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Москве ситуация с коронавирусом спокойная, уровень заболеваемости COVID-19 от прошлого пика снизился на две трети, число госпитализаций заболевших пациентов сократилось вдвое, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Ситуация с коронавирусом в Москве спокойная, фиксируем еженедельное снижение уровня заболеваемости. От предыдущего пика объем заболеваемости уменьшился на две трети, количество госпитализаций уменьшилось вполовину", - сказал Собянин во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, за последнюю неделю уровень заболеваемости снизился еще на 12%, что говорит о благополучном фоне протекания эпидемии в столице.

"С учетом того, что мы видим тревожные сообщения по всему миру, с "омикроном" мы часть коечного фонда, который освободили, оставляем в горячем резерве, модернизируем его", - сообщил мэр Москвы.

Он добавил, что в настоящее время запас коечного фонда составляет 46%, всего - около 13 тыс. коек.

Собянин рекомендовал коллегам из других субъектов не выводить полностью коечный фонд, оставляя резерв "с учетом того, что "омикрон" очень быстро нарастает, и динамика этой заболеваемости выше, чем "дельты" или предыдущих мутаций (коронавируса)".

Хроника 09 января 2020 года – 21 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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