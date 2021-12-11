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Парковки в Москве в новогодние праздники будут бесплатными

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Столичные парковки во время новогодних каникул будут бесплатными, сообщил в субботу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В праздничные дни - с 31 декабря по 8 января - все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в самом центре города. 9 января припарковаться можно будет по воскресным правилам: бесплатно везде, кроме улиц с повышенным тарифом по 380 руб./час", - сказал Ликсутов, слова которого привели в департаменте транспорта столицы.

В департаменте попросили водителей быть внимательными за рулем и парковаться без нарушений, чтобы не провоцировать аварийно-опасные ситуации и дать возможность проезда городскому транспорту и другим автомобилистам.

Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать платно, по действующим тарифам.

Москва Новый год

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