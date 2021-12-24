Пассажир выжил после падения на рельсы столичного метро
Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Движение поездов на восточном участке Сокольнической линии восстановлено и вводится в график после инцидента с пассажиром, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в пятницу; по данным источника "Интерфакса", упавшего на рельсы человека удалось спасти.
Ранее стало известно, что движение на Сокольнической линии прерывалось от станции "Комсомольская" до станции "Бульвар Рокоссовского" из-за человека на пути.
В обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами
Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что инцидент произошел в 10:25 на станции "Бульвар Рокоссовского".
"Для спасения пассажира, упавшего на путь, снималось напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.
Источник "Интерфакса" в медицинских кругах столицы уточнил, что упавшего на рельсы человека удалось спасти. "Пострадавший госпитализирован", - уточнил он.
Сбой на Сокольнической линии длился около 20 минут.