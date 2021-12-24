Пассажир выжил после падения на рельсы столичного метро

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Движение поездов на восточном участке Сокольнической линии восстановлено и вводится в график после инцидента с пассажиром, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в пятницу; по данным источника "Интерфакса", упавшего на рельсы человека удалось спасти.

Ранее стало известно, что движение на Сокольнической линии прерывалось от станции "Комсомольская" до станции "Бульвар Рокоссовского" из-за человека на пути.

В обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что инцидент произошел в 10:25 на станции "Бульвар Рокоссовского".

"Для спасения пассажира, упавшего на путь, снималось напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

Источник "Интерфакса" в медицинских кругах столицы уточнил, что упавшего на рельсы человека удалось спасти. "Пострадавший госпитализирован", - уточнил он.

Сбой на Сокольнической линии длился около 20 минут.