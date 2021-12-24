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На участке красной ветки метро Москвы прервано движение из-за человека на пути

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Движение поездов на Сокольнической линии московского метрополитена прервано от станции "Комсомольская" до станции "Бульвар Рокоссовского" из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"В обратную сторону поезда следуют с увеличенными интервалами", - уточняется в сообщении в пятницу.

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что инцидент с пассажиром произошел в 10:25 на станции "Бульвар Рокоссовского". "Для спасения пассажира, упавшего на путь, снято напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

Данных о состоянии человека пока не поступало.

Москва

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