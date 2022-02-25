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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

Пассажир упал на рельсы на "салатовой" ветке столичного метро

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел в пятницу на "салатовой" ветке московского метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По неустановленным причинам на пути станции "Верхние Лихоборы" упал пассажир. Для его подъема на платформу снято напряжение контактного рельса", - рассказал собеседник агентства.

В столичном департаменте транспорта подтвердили, что на Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от станции "Селигерская" до "Петровско-Разумовской" из-за человека на пути.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Данных о состоянии пассажира, упавшего на рельсы, пока не поступало.

Москва

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