Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - 13 рейсов отменены, еще 51 задержан в аэропортах Москвы в субботу днем на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

В "Внуково" отменены три рейса, еще 17 задержаны, в "Шереметьево" девять рейсов отменены, еще 15 задержаны, в "Домодедово" отменен один рейс, еще 19 задержаны.

Московские аэропорты работают в штатном режиме, наземные и диспетчерские службы осуществляют прием, отправку и обслуживание самолетов в самых сложных метеоусловиях, заявил "Интерфаксу" информированный источник.

Как сказал собеседник агентства, аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории, однако в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке.

Ранее сообщалось, что пробки в Москве из-за снегопада достигли 7 баллов.