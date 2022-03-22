"Аэроэкспресс" запустил автобусы в аэропорт "Домодедово"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Аэроэкспресс" сообщил, что запустил регулярный автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Домодедовская" до аэропорта "Домодедово".

Люксовые туристические автобусы большого класса с высоким салоном будут курсировать по Каширскому шоссе ежедневно с 6:30 и до глубокой ночи. На маршруте возможны две остановки по требованию - "Совхоз им. Ленина" и "Гостиница". В пресс-службе компании отметил, что поездка в одну сторону будет занимать от 30 до 40 минут в зависимости от пробок. Вся поездка занимает 30-40 минут в зависимости от дорожной обстановки, сообщили в пресс-службе "Аэроэкспресса".

В одном автобусе - 56 мест и большое багажное отделение. Платить за проезд нужно 150 рублей, а также можно приобрести абонемент. Дети до семи лет смогут ездить в этих автобусах бесплатно. Автобусы отправляются каждые 20 минут в обе стороны. Последний рейс в сторону аэропорта отправляется в 0:50, из аэропорта - в 1:50.

Купить билет на автобус можно на сайте "Аэроэкспресса", в мобильном приложении компании, при посадке у водителя или оплатить поездку бесконтактным способом на терминале около входа в автобус - к оплате принимаются банковские карты, а также билет "Кошелек" карты "Тройка".

"Домодедово" стало вторым автобусным направлением "Аэроэкспресса". С 2019 года автобусы компании курсируют между станицей метро "Ховрино" и аэропортом "Шереметьево".