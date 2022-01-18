После гибели двух рабочих задержан организатор ремонта лифта в "Президент-отеле"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - По делу о гибели двух рабочих при падении лифта в московском "Президент-отеле" задержан организатор ремонтных работ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его сведениям, это "32-летний Давид Гелашвили - индивидуальный предприниматель, который по заказу другой компании организовал ремонт лифта". С задержанным работает следователь.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Вечером 13 января в "Президент-отеле" во время ремонта лифта лифт упал в шахту и погибли двое рабочих. В связи с их гибелью возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).