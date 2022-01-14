Мосгорсуд установил, что ПЦ "Мемориал" устойчиво пренебрегал требованиями закона

Представитель правоохранительных органов у здания Мосгорсуда Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Правозащитный центр "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) устойчиво демонстрировал пренебрежение к закону, а несогласие организации с отдельными положениями закона не освобождает от обязанности исполнять его требования, следует из решения Мосгорсуда о ликвидации НКО.

"Анализ допущенных Межрегиональной общественной организацией "Правозащитный центр "Мемориал" нарушений, их характер, продолжительность, последующая, после совершения нарушений, деятельность организации приводит суд к убеждению, что допущенные административным ответчиком нарушения носят грубый характер", - говорится в полном тексте решения, опубликованном Мосгорсудом.

Как отмечается в решении, в ходе судебного разбирательства по данному делу было установлено, что ПЦ "Мемориал", будучи признанным в РФ иноагентом, "в своей деятельности демонстрирует устойчивое пренебрежение к требованиям федерального закона "О некоммерческих организациях".

Суд отметил, что "верховенство права является одним из основных принципов демократического общества". С учетом данного факта само по себе несогласие ПЦ "Мемориал" с отдельными положениями упомянутого закона не освобождает организацию от исполнения требований ФЗ, говорится в решении.

По мнению Мосгорсуда, "Мемориал" "не обеспечивает публичности своей деятельности, препятствует должному общественному контролю за ней, чем грубо нарушает права граждан, в том числе право на достоверную информацию о политической деятельности организации, осуществляемой на адрес, в интересах иностранных источников".

Как отмечается в решении, правозащитный центр и его руководитель неоднократно привлекались к административной ответственности, однако выводы из этого для себя не делали, "продолжая совершать однородные нарушения, проявляя тем самым, по убеждению суда, явное пренебрежение к требованиям" ФЗ "О некоммерческих организациях".

В Мосгорсуде также заявили, что "исполнение постфактум требований" данного закона, "после выявления допущенного нарушения контролирующими органами, не свидетельствует, как на то необоснованно ссылается сторона административного ответчика, о добросовестности организации при осуществлении своей деятельности в качестве иностранного агента".

Совокупность допущенных ПЦ "Мемориал" нарушений, говорится в решении, свидетельствует о том, что его ликвидация "отвечает принципу соразмерности и является необходимой в демократическом обществе для защиты прав и законных интересов граждан".

При этом Мосгорсуд также учел, что "государство, в лице соответствующих контролирующих органов", перед тем, как обратиться в суд с требованием о ликвидации ПЦ "Мемориал", "добросовестно приняло исчерпывающие меры по предупреждению и пресечению допускаемых" организацией нарушений упомянутого ФЗ, также отмечается в решении.

ПЦ "Мемориал", а также международный "Мемориал" (общество признано в РФ НКО-иноагентом) были ликвидированы по искам прокураторы Мосгорсудом и Верховный судом РФ 29 и 28 декабря прошлого года соответственно.