Верховный суд ликвидировал общество "Мемориал"

Правозащитники подадут апелляцию на это решение

Представители правоохранительных органов у здания Верховного суда РФ Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд России удовлетворил требование Генпрокуратуры о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признано в России НКО-иностранным агентом), передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд решил: исковое заявление генерального прокурора РФ удовлетворить, ликвидировать Международную общественную организацию "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и ее региональные отделения и иные структурные организации", - огласила решение судья Алла Назарова.

Председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский заявил, что организация подаст апелляцию на это решение.

"Сначала мы будем это обжаловать в отечественных судах. Надеюсь, что в конечном счете решение будет в нашу пользу, - сказал он "Интерфаксу". - Если понадобится, то обратимся в ЕСПЧ, но это уже отдаленная перспектива. Сначала это апелляция, кассация, обращение в Конституционный суд тоже вполне возможно".

Рачинский добавил, что полностью прекратить деятельность "Мемориала" невозможно, поскольку у организации есть структуры, не являющиеся юридическими лицами и не признанные иноагентами, остановить их работу не в силах прокуратуры. По его словам, до рассмотрения апелляции на решение суда никаких изменений в работе организации не произойдет.

Решение Верховного суда встретили криками "позор" люди, которые пришли во вторник к зданию суда поддержать "Мемориал". Сейчас там не меньше ста человек, рядом дежурят полицейские. Как сообщили агентству очевидцы, в течение дня несколько человек были задержаны за попытки развернуть плакаты.

На прениях сторон 28 декабря представители Генпрокуратуры отмечали, что "Мемориал" работает с нарушениями законов, игнорирует требования закона об иноагентах маркировать свои материалы, подчеркивает свой особенный международный статус. Представитель обвинения Алексей Жафяров даже заявил, что "Мемориал" спекулирует на теме репрессий и создает лживый образ СССР как террористического государства, искажает историю Великой Отечественной войны и реабилитирует нацистских преступников.

Требование о ликвидации организации поддержали в суде представители Минюста и Роскомнадзора.

Адвокат "Мемориала" Генри Резник назвал в суде иск Генпрокуратуры неосновательным.

Генпрокуратура и прокуратура Москвы в ноябре попросили Верховный суд России и Мосгорсуд ликвидировать международный "Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" (также признан в России иноагентом). Они указывали, что организации грубо нарушали российские законы и Конституцию, игнорировали требования закона маркировать свои материалы, скрывая статус иноагентов. В их материалах прокуроры усмотрели признаки одобрения экстремизма м терроризма.

"Мемориал" претензии Генпрокуратуры не признает и не видит законных оснований для ликвидации организаций.

Лауреаты Нобелевской премии мира – экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов – призывали Генпрокуратуру "отозвать иск из суда и урегулировать претензии во внесудебном порядке". Процесс в Верховном суде посетили дипломаты из более чем 20 стран, в том числе из США, Франции, Великобритании. Поддержать организацию к судам приходили многочисленные сторонники "Мемориала".

Президент Владимир Путин, комментируя процесс, выразил надежду на объективность суда. Однако он отметил, что в списках "Мемориала" жертв политических репрессий оказались пособники нацизма, а сейчас организация пытается поддерживать международные организации, запрещенные в России за экстремизм или терроризм.