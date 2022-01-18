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Суд арестовал бизнесмена по делу о гибели рабочих в московском "Президент-отеле"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест индивидуального предпринимателя, руководившего работами по ремонту лифта в "Президент-отеле", где погибли двое рабочих.

Давида Гелашвили заключили под стражу на срок до 13 марта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

32-летнему предпринимателю вменяется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Данное обвинение предусматривает наказание как в виде принудительных работ на срок до пяти лет, так и лишение свободы на срок до семи лет.

Инцидент произошел вечером 13 января в "Президент-отеле" в центре Москвы. Лифт, который ремонтировали двое приезжих из Армении, упал в шахту с седьмого этажа. Рабочие погибли.

По факту произошедшего расследуется уголовное дело по ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Замоскворецкий суд Москва Президент-отель

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