Мосгорсуд оставил под арестом начальника больницы "Матросской тишины"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным арест начальника больницы московского следственного изолятора "Матросская тишина" Александра Кравченко, обвиняемого в получении взяток от арестантов.

"Постановление Пресненского суда Москвы от 20 января 2022 года - оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Пресненский суд Москвы в январе заключил Кравченко под стражу сроком до 18 марта.

О задержании Кравченко стало известно 19 января. Ему предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, в период с 2020 по 2021 годы Кравченко получил от арестованных и осужденных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты незаконные решения о наличии у них тяжелых заболеваний и об их освобождении.

Кравченко вину не признает.

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева заявила "Интерфаксу", что за время работы в "Матросской тишине" Кравченко показал себя как хороший врач и специалист, который много времени и сил уделял больнице.