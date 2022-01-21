В Москве зафиксирован 1 831 случай заболевания "омикроном"

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Москва. 21 января. INTERFAX.RU - На фоне роста заболеваемости коронавирусом в столице выявлен 1 831 случай заболевания вариантом "омикрон", сообщает пресс-служба московского Роспотребнадзора.

Из них 1 460 заболевших (79,7%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области.

Отмечается, что среди детей случаи заболевания "омикроном" не выявлены.

По данным ведомства, 371 случай заболевания - завозной и связан с поездками в другие страны. Наибольшее число связано с туристическими поездками в Турцию, ОАЭ, Доминикану, Египет и другие страны. В возрастной структуре заболевшие - преимущественно взрослые от 40 до 65 лет - 43%, и от 18 до 39 лет - 41%.

"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве по каждому случаю проведено эпидемиологическое расследование. Установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение", - сообщили в Роспотребнадзоре.

За минувшие сутки в России установлен новый антирекорд по числу случаев COVID-19. Заражение выявили у 49 513 человек, из них в Москве - у 15 987.