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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:44Заразились
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В Минздраве РФ заявили, что не более 5% перенесших COVID-19 заболевают повторно

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Даже в период распространения штамма "омикрон" коронавирусом повторно заболевает не более 5% перенесших инфекцию пациентов, заявил в пятницу главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Вообще это явление (повторное заболевание - ИФ), скажем так, нечастое. Мы не можем сказать, что у нас все тотально по 3-4 раза переболевают. 5% - максимум, даже при "омикроне" сейчас, заболевает повторно, это небольшой процент, и конечно сюда попадают те люди, которые по тем или иным причинам имеют более слабое здоровье, более слабый иммунитет", - сказал Чуланов в эфире программы "Дайте сказать".

В том числе в эту группу попадают пациенты с первичным иммунодефицитом, у которых даже после вакцинации не формируется иммунитета, отметил инфекционист.

Как сообщалось, резкий рост заболеваемости коронавирусом в России начался 11 января. 18 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в РФ официально зарегистрированы 1682 случая заболевания "омикроном", однако на самом деле их гораздо больше, так как не все образцы зараженных секвенируются. 20 января глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что распространение "омикрона" увеличил повторную заболеваемость коронавирусом в России в 5-10 раз. До появления нового штамма повторная заболеваемость составляла около 0,74%, сообщил он ранее.

21 января московский Роспотребнадзор сообщил о выявлении 1831 случая инфицирования "омикроном" в столице.

Вариант B.1.1.529, получивший название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, а сейчас распространился в странах Европы, Азии и в США. Это вариант распространяется гораздо быстрее и более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 22 января 2022 годаПандемия коронавируса
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