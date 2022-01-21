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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:16Заразились
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В России установлен новый антирекорд по числу случаев COVID-19

В России установлен новый антирекорд по числу случаев COVID-19
фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил рекордные 49 513 случаев, это более чем на 10 тысяч больше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Госпитализированы 9 136 пациентов (на 0,34% меньше, чем накануне), выздоровели 24 719 человек. Скончались 692 человека.

Как отметили в штабе, в РФ по-прежнему продолжает доминировать штамм "дельта", который выявлен в 52,3% новых случаев. Вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы составляют 47,7%. Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется уже в 57 регионах страны.

В Москве выявили 15 987 случаев заражения COVID-19 - это максимум за все время пандемии COVID-19 в столице. В Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили у 5 922 человек, в Подмосковье - у 4 424.

Хроника коронавируса. Январь.

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