В московском ТРЦ "Fort Ясенево" выявили нарушения мер профилактики COVID-19

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Нарушения масочного режима выявлены в торгово-развлекательном центре "Fort Ясенево", заведению грозит штраф и временное закрытие, сообщили в субботу в столичном Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ).

"Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. (...) Администрацией торгово-развлекательного центра не были приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - сказал журналистам главный инспектор ОАТИ Андрей Харламов.

Теперь "Fort Ясенево" грозит штраф в 300 тыс. руб. Его размер может вырасти до 1 млн руб., если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека. Кроме того, торговый центр могут закрыть на срок до 90 суток.

В последние недели в Москве получил распространение штамм коронавируса "омикрон". За последние сутки в столице зафиксировали чуть более 16 тыс. случаев COVID-19. Это примерно вдвое превышает предыдущий пик пандемии. При этом в больницу за 24 часа попали около 1,1 тыс. человек, или 6,7% инфицированных.