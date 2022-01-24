Московскому "Главclub" грозит закрытие из-за нарушения антиковидных мер

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Московские чиновники выявили нарушения ковид-ограничений на концерте группы "Ssshhhiiittt!" в заведении "Главclub" 23 января. Клубу грозит штраф в 300 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 дней.

На концерте одновременно находились больше 2 тысяч зрителей, что физически не позволяло организаторам обеспечить социальное дистанцирование, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций города (ОАТИ) Антон Романов. Кроме того, по его словам, многие посетители были без масок или респираторов.

Если будет доказано, что из-за нарушений на концерте был причинен вред здоровью человека, сумма штрафа может вырасти до 1 млн рублей, предупредили в ОАТИ.