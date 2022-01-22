В Москве за сутки выявили максимальное число заболевших COVID-19 за пандемию

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Москве за сутки зафиксировали 16 094 случая заболевания коронавирусом, это максимум за все время пандемии в городе, следует из обнародованных в субботу данных на сайте Стопкоронавирус.рф.

Днем ранее сообщалось о 15 987 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице выросла на 107 случаев. Данный показатель - максимум за все время пандемии в столице, предыдущий был зафиксирован накануне.

За сутки коронавирус привел к смерти 69 человек. Общее число скончавшихся достигло в столице 38 295.

Выздоровели за сутки 3 025 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 920 971 человек.

Днем ранее сообщалось о 2 313 выписанных и 72 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 22 января составляет 2 157 008.