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Тельмана Исмаилова не выдадут России

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российский адвокат бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Марина Русакова подтвердила, что ему предоставили убежище в Черногории. Она добавила, что теперь экстрадиция в Россию ему не грозит.

"Он получил политическое убежище и уже освобожден из-под ареста, - сказала она. - Получение политического убежища не предполагает его выдачу, поэтому Исмаилов не будет выдан РФ".

Ранее об этом черногорским журналистам сообщил адвокат бизнесмена Милош Вуксанович.

Россия разыскивает Исмаилова по нескольким уголовным делам, в том числе об убийстве. Он был заочно арестован в 2017 году.

По словам адвокатов, Исмаилов попросил убежище в Черногории, в связи с этим его проверяли и обнаружили, что он в розыске. Поэтому в начале октября он был задержан и арестован на два месяца. 15 октября Генпрокуратура России направила в Черногорию запрос о его экстрадиции.

По версии СКР, Исмаилов был организатором двойного убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилева, которые погибли 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье.

По аналогичному обвинению заочно арестован брат Исмаилова - Вагиф, который также находится в международном розыске и заочно арестован. Еще один брат бизнесмена Рафик Исмаилов в 2020 году был приговорен к 17 годам колонии по этому делу.

Свою вину Тельман Исмаилов не признает.

После закрытия в июне 2009 года Черкизовского рынка в Москве бизнес некогда успешного предпринимателя пошел на спад. Основные его активы арестованы по требованию кредиторов, которым он задолжал значительные суммы. В России продолжается процедура его банкротства.

Тельман Исмаилов Черногория АСТ Черкизовский рынок Милош Вуксанович Марина Русакова

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