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Десять станций МЦД планируют открыть до конца года

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Проект Московских центральных диаметров (МЦД) в 2022 году продолжит развитие: будет открыт ряд новых станций, в том числе два крупных транспортных узла, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Идет активное строительство дополнительных путей для будущих диаметров МЦД-3 и МЦД-4. Продолжается строительство и реконструкция действующих станций, десять из которых мы планируем открыть в этом году", - написал Собянин в своем блоге в понедельник.

Мэр уточнил, что, в частности, планируется открыть два крупных транспортно-пересадочных узла (ТПУ). Так, ТПУ "Печатники" свяжет вторую линию МЦД, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро, а также наземный транспорт.

ТПУ "Марьина роща" обеспечит пересадку между МЦД-2 и Люблинско-Дмитровской линией, в перспективе - МЦД-4 и Большой кольцевой линией.

В составе будущей четвертой линии МЦД до конца года планируют открыть станцию "Минская", она также свяжет Солнцевскую линию метро и наземный транспорт. После реконструкции на этом диаметре хотят запустить еще пять остановочных пунктов - "Очаково", "Мещерская", "Переделкино", "Толстопальцево", "Лесной городок".

Еще две станции - "Тимирязевскую" и "Окружную" - реконструируют на первой линии МЦД. Кроме того, завершится строительство второго вестибюля станции метро "Окружная".

Москва Сергей Собянин

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