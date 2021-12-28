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МЦД увеличится до пяти линий в 2025-2026 годах

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Пятая линия Московских центральных диаметров (МЦД-5) будет построена в 2025-2026 годах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"После двух МЦД надо вводить МЦД-3, МЦД-4, которые должны быть введены до 2023 года, максимум до 2024 года, и последняя МЦД-5 – это 2025-2026 годы", - сказал Собянин в ходе общения с москвичами в эфире телеканала "ТВ Центр".

"Пока в планах пять таких диаметров, это очень много, каждый диаметр в среднем по 80 километров, по 30-40 станций, ну это абсолютно то же самое, что метро", - добавил он.

По словам Собянина, строительство МЦД необходимо для создания транспортного комфорта как москвичам, так и жителям Подмосковья, которые каждый день едут на работу в столицу и возвращаются обратно.

"Это глубокое заблуждение, что это не для москвичей, не развивая пригородное сообщение, не развивая МЦД, электрички, мы будем обречены, что влетные магистрали и МКАД будут забиты автомобилистами. Люди не просто же едут в Москву, большинство из них едут на работу каждый день, утром в Москву, вечером из Москвы, электрички в час-пик забиты, конечно надо им дать возможность комфортного доезда до Москвы", - сказал мэр.

МЦД призваны соединить территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года. В перспективе планируется запуск еще трех диаметров.

МЦД-5 свяжет Пушкино, Мытищи, Видное и Домодедово.

Москва МЦД МЦД-5

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