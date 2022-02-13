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Синоптики пообещали жителям московского региона аномальное тепло до марта

Синоптики пообещали жителям московского региона аномальное тепло до марта
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Аномально теплая погода в Москве и области не только сохранится до конца февраля, но и продолжится в марте. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

"Невероятно теплый февраль 2022 года (среднемесячная температура воздуха на 4°C выше положенной нормы) в предстоящую неделю усилит эту тенденцию, приближаясь к рекордным показателям", - отмечается в сообщении центра.

Первая половина недели обойдется без осадков, особенно солнечным будет вторник. В этот день ожидается до +2…+4°C, что близко к рекорду 1952 г. (+3,8°C). Такие показатели термометров соответствуют климату второй половины марта, напомнили в центре.

В четверг, с приближением североатлантического циклона, начнутся осадки в виде снега, время от времени переходящего в "чистые" дожди, что в этом году случится впервые. К концу недели прогреется до +5°С. А это среднесуточные климатические значения периода 2-7 апреля, отметили в "Фобосе".

Только за двое суток в регионе выпадет треть месячной нормы осадков. В результате сугробы будут таять на глазах, а к выходным высота снежного покрова в Москве понизится с 39 до 35 см, что на 4 см ниже положенного.

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