Без осадков и до двух градусов тепла ожидается в Москве во вторник

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Во вторник в столичном регионе ожидается облачная погода без осадков и до двух градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"15 февраля. Переменная облачность. Без осадков. Температура ночью в Москве -4...-2°, по области -7...-2°, днем в Москве 0...2°, по области -2...3°. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с. Гололедица", - сказано в прогнозе, размещенном на сайте учреждения.

Атмосферное давление - 751 мм. рт. ст., следует из прогноза.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что весенняя погода продержится в Москве до конца следующей недели. Синоптик объяснил, что ощущения весны связаны с поступлением теплых воздушных масс в центр европейской России, в частности, в Москву и Подмосковье. Однако, по его словам, это только видимость весны, и к концу месяца в столичном регионе может снова похолодать.