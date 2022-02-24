Полиция задержала 600 участников несанкционированной акции в Москве

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали 600 граждан-участников несогласованной акции в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

"За различные нарушения общественного порядка задержаны 600 участников мероприятия, которые доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством", - сказали в пресс-службе управления.

Ранее в соцсетях были опубликованы призывы к проведению в регионах РФ несогласованных акций, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой.

В полиции отметили, что сотрудники МВД во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств "предприняли все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности в районе проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города".

Ранее в четверг Следственный комитет России (СКР), прокуратура Москвы и МВД напомнили об ответственности за участие в несогласованных мероприятиях.