Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Полиция задержала 600 участников несанкционированной акции в Москве

Полиция задержала 600 участников несанкционированной акции в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали 600 граждан-участников несогласованной акции в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

"За различные нарушения общественного порядка задержаны 600 участников мероприятия, которые доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством", - сказали в пресс-службе управления.

Ранее в соцсетях были опубликованы призывы к проведению в регионах РФ несогласованных акций, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой.

В полиции отметили, что сотрудники МВД во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств "предприняли все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности в районе проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города".

Ранее в четверг Следственный комитет России (СКР), прокуратура Москвы и МВД напомнили об ответственности за участие в несогласованных мероприятиях.

Москва МВД

Новости
Военная операция на Украине

Число задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Москвы приблизилось к 200

Число задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Москвы приблизилось к 200
Военная операция на Украине

Аэропорты Москвы отменили больше 60 рейсов

Аэропорты Москвы отменили больше 60 рейсов
Пандемия коронавируса

Число госпитализаций с COVID-19 в Москве за неделю упало на 30%

Москвичам пообещали улучшение экологии после запуска единого скоростного диаметра

Москвичам пообещали улучшение экологии после запуска единого скоростного диаметра

В Москве в четверг "заминировали" более двух тысяч объектов

Власти Москвы решили создать приложение для контроля криминогенной обстановки

Власти Москвы решили создать приложение для контроля криминогенной обстановки
Пандемия коронавируса

Число госпитализаций с COVID-19 в Москве за неделю уменьшилось на 15%

Суд в Москве арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене

Вильфанд посоветовал москвичам не ждать скорого прихода теплой весны

Вильфанд посоветовал москвичам не ждать скорого прихода теплой весны

Температура в Москве приблизилась к рекорду

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });