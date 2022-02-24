СК, МВД и прокуроры предостерегли граждан от участия в акциях протеста

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российские силовые ведомства предупредили об ответственности за участие в уличных акциях в связи с появлением в СМИ и интернете призывов выходить с протестами.

СК сообщил, что распространяются призывы "к участию в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой".

"Реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности вплоть до уголовной", - говорится в пресс-релизе СК. Напоминаем, что призывы к участию и непосредственное участие в подобных несогласованных в установленном порядке мероприятиях влекут серьезные правовые последствия", а за организацию акций - вплоть до лишения свободы, напомнило ведомство.

"Следует помнить, что наличие судимости влечет негативные последствия и накладывает отпечаток на последующую судьбу", - предупредили в комитете и пообещали привлечь к ответственности всех нарушителей.

ГУ МВД Москвы также предупредило жителей столицы о недопустимости несогласованных публичных мероприятий и иных нарушений законодательства. Акции в центре Москвы, на которые зовут в интернете, не были согласованы в установленном порядке органами исполнительной власти и их проведение незаконно.

Столичная полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка на территории города и не допустит нарушений законодательства.

На сайте федерального МВД такого предостережения нет.

"В сети "Интернет", в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 24 февраля 2022 года в публичном мероприятии в центре г. Москвы, - проинформировала прокуратура столицы. - Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано".

Тем, кто призывал к протестам, уже вынесено прокурорское предостережение о недопустимости нарушения закона.