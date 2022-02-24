Правозащитник Лев Пономарев сообщил о своём задержании

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в четверг задержали в Москве правозащитника Льва Пономарева (признан российскими властями СМИ - иностранным агентом).

"Задержали меня, я уже домой шел. В подъезде ждали два человека, довольно вежливо, повезли в ОВД Строгино (...) они сказали - за призывы к незаконным акциям", - сказал Пономарев "Интерфаксу".

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее в четверг в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщили о задержании 600 граждан-участников несогласованной акции в центре Москвы. В соцсетях были опубликованы призывы к проведению в регионах РФ несогласованных акций, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой.