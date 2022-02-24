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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:18

На женщину, бросившую в полицейского бутылку с зажигательной смесью, завели дело

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Московские следователи возбудили уголовное дело против женщины, бросившей в полицейских бутылку с зажигательной смесью в ходе несогласованной акции в центре города, сообщила представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти)", - сказала Иванова в четверг журналистам.

По данным следствия, вечером 24 февраля 22-летняя подозреваемая, участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, "вблизи Пушкинской площади, кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью", она задержана.

В четверг в ряде регионов РФ прошли стихийные уличные акции против военной операции России на территории Украины. Только в Москве, по официальным данным, задержаны около 600 человек.

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