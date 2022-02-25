Правозащитницу Литвинович оштрафовали на 30 тыс. руб. за организацию акции в Москве

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы назначил правозащитнице Марине Литвинович административный штраф в размере 30 тысяч рублей за организацию несанкционированной акции в столице накануне.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Федор Сирош, Хамовнический суд признал Литвинович виновной в нарушении ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация несогласованной акции) и назначил ей штраф в размере 30 тыс. рублей. Как ожидается, решение суда будет обжаловано.

Накануне сообщалось, что Литвинович была задержана в Москве на выходе из дома и доставлена в отделении полиции, где на нее составили протокол об административном нарушении.

В четверг пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщили о задержании 600 граждан-участников несогласованной акции в центре Москвы.