В Москве за сутки выздоровели от COVID-19 и выписались 2 338 горожан

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели от коронавируса и выписались 2 338 москвичей, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф". Общее число поправившихся достигло 2 506 536 человек.

По данным портала, за последние 24 часа в столице коронавирусную инфекцию выявили у 1 901 человека. Накануне сообщалось о фиксации 2 060 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в городе сократилась на 159 случаев или почти на 8%.

Показатель соответствует значениям начала января 2022 года, то есть опустился до минимума между волнами заболеваемости коронавирусной инфекцией.

За сутки в Москве скончались 75 пациентов с COVID-19. В общей сложности пандемия унесла жизни 41 754 горожан.

По состоянию на 6 марта в Москве всего выявлено 2 710 941 случай COVID-19.