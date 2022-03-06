Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

В Москве за сутки выздоровели от COVID-19 и выписались 2 338 горожан

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели от коронавируса и выписались 2 338 москвичей, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф". Общее число поправившихся достигло 2 506 536 человек.

По данным портала, за последние 24 часа в столице коронавирусную инфекцию выявили у 1 901 человека. Накануне сообщалось о фиксации 2 060 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в городе сократилась на 159 случаев или почти на 8%.

Показатель соответствует значениям начала января 2022 года, то есть опустился до минимума между волнами заболеваемости коронавирусной инфекцией.

За сутки в Москве скончались 75 пациентов с COVID-19. В общей сложности пандемия унесла жизни 41 754 горожан.

По состоянию на 6 марта в Москве всего выявлено 2 710 941 случай COVID-19.

Хроника коронавируса. Март.

6
Вакцинация в индийском городе Ахмедабад4 марта. В Германии открылись клубы и бары для вакцинированных и выздоровевших людей в рамках снятия ограничений.3 марта. Посетители в защитных костюмах перед входом на фотовыставку о пандемии в Индонезии.2 марта. Гонконг борется с ухудшением ситуации с COVID-19. На фото: пустые полки в продуктовом магазине.2 марта. Миллионы филиппинцев собрались в церквях в честь Пепельной среды после двухлетнего запрета из-за пандемии COVID-19.1 марта. Тысячи испанцев приняли участие в карнавале в Малаге после ослабления ограничений.
Вакцинация в индийском городе Ахмедабад
Хроника 09 января 2020 года – 06 марта 2022 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

Москва встала в десятибалльных пробках перед праздниками

Москва встала в десятибалльных пробках перед праздниками

Власти Москвы не согласовали проведение массовых мероприятий 12 марта

Пандемия коронавируса

В Москве отменили QR-коды и обязательный домашний режим для пожилых

В Москве отменили QR-коды и обязательный домашний режим для пожилых
Военная операция на Украине

УФСБ Москвы попросило сообщать о контактах с агентами украинских спецслужб

Военная операция на Украине

Московское метро усилит кассы из-за ожидаемых сбоев с оплатой проезда гаджетами

Военная операция на Украине

"ГЭС-2" закроет все выставки в этом сезоне

"ГЭС-2" закроет все выставки в этом сезоне

Санкции против ВТБ могут помешать москвичам оплатить проезд в транспорте

Москвичи получат скорректированные платежки за отопление

Москвичи получат скорректированные платежки за отопление
Пандемия коронавируса

Соцкарты московских пенсионеров и хронических больных разблокируют 28 февраля

Полиция задержала 600 участников несанкционированной акции в Москве

Полиция задержала 600 участников несанкционированной акции в Москве
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });