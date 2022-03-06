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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

В России с коронавирусом за сутки госпитализировали 8,2 тыс. пациентов

В России с коронавирусом за сутки госпитализировали 8,2 тыс. пациентов
Красная зона Майминской районной больницы в Республике Алтай
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В России за сутки в больницы попали 8 242 пациента с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 79 863 случаев, что на 6,9 тыс. меньше, чем днем ранее.

Скончались от COVID-19 744 пациента.

Выздоровели за сутки 149 060 человек, или на 4,3% меньше, чем к утру 5 марта.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 16 млн 941 тыс. 656 случаев коронавирусной инфекции, 356 281 умерший и 14 млн 567 тыс. 976 выписанных.

Хроника коронавируса. Март.

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