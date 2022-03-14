В Москве со вторника отменят масочный режим

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Требование по использованию защитных масок в общественных местах будет отменено в Москве со вторника, 15 марта.

"Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение", - написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Кроме того, как отмечается в сообщении, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра: регулярное измерение температуры у работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т.п.

"В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление", - отметил Собянин.

Соответствующие изменения были внесены в указ мэра Москвы от 8 июня 2020 года. С 15 марта в столице отменяются ограничения, связанные с ношением средств индивидуальной защиты - масок и респираторов - в случае посещения зданий, строений, сооружений, в которых осуществляется реализация товаров, работ, услуг гражданам, нахождения в транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, легковом такси, транспортном средстве, перевозящем пассажиров и багаж по заказу.

Кроме того, отменяется обязательное соблюдение социальной дистанции.

Масочный режим в Москве был введен весной 2020 года для снижения распространения коронавируса.

В начале марта в столице отменили QR-коды, а также сняли все ограничения на посещение объектов общепита, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.