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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Москве со вторника отменят масочный режим

В Москве со вторника отменят масочный режим
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Требование по использованию защитных масок в общественных местах будет отменено в Москве со вторника, 15 марта.

"Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение", - написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Кроме того, как отмечается в сообщении, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра: регулярное измерение температуры у работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т.п.

"В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление", - отметил Собянин.

Соответствующие изменения были внесены в указ мэра Москвы от 8 июня 2020 года. С 15 марта в столице отменяются ограничения, связанные с ношением средств индивидуальной защиты - масок и респираторов - в случае посещения зданий, строений, сооружений, в которых осуществляется реализация товаров, работ, услуг гражданам, нахождения в транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, легковом такси, транспортном средстве, перевозящем пассажиров и багаж по заказу.

Кроме того, отменяется обязательное соблюдение социальной дистанции.

Масочный режим в Москве был введен весной 2020 года для снижения распространения коронавируса.

В начале марта в столице отменили QR-коды, а также сняли все ограничения на посещение объектов общепита, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Хроника коронавируса. Март.

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Два года назад, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.9 марта. Жители Гонконга обязаны носить маски в общественных местах.5 марта. Вакцинация в индийском городе Ахмедабад.4 марта. В Германии открылись клубы и бары для вакцинированных и выздоровевших людей в рамках снятия ограничений.3 марта. Посетители в защитных костюмах перед входом на фотовыставку о пандемии в Индонезии.2 марта. Миллионы филиппинцев собрались в церквях в честь Пепельной среды после двухлетнего запрета из-за пандемии COVID-19.2 марта. Гонконг борется с ухудшением ситуации с COVID-19. На фото: пустые полки в продуктовом магазине.1 марта. Тысячи испанцев приняли участие в карнавале в Малаге после ослабления ограничений.
Два года назад, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.
Хроника 09 января 2020 года – 14 марта 2022 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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