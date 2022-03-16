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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:24

Сурки в Московском зоопарке проснулись после спячки раньше срока

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сурки в Московском зоопарке проснулись после зимней спячки, это случилось на пару недель раньше положенного срока, поскольку в городе температура днем стабильно поднимается выше нуля и установилась солнечная погода, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Пока Сара, Нагайна и Арчи выходят из сурчины, только чтобы осмотреться и поесть. Сотрудники зоопарка подготовили им легкий корм для восстановления пищеварения после спячки.

В спячку сурки залегли в конце сентября с приходом первых холодов, чуть раньше обычного. В зоопарке объяснили, что на сроки спячки сурков влияет погода и то, успевают ли они набрать достаточную массу к зиме.

Во время спячки температура тела сурков опускается с 36-38 градусов до 4-8 градусов, дыхание замедляется до 2-4 вдохов в минуту вместо 20-30, а сердцебиение доходит до 5-15 ударов в минуту вместо 88-140. Зимой сурки почти не двигаются, обменные процессы в их организме замедляются, а, чтобы работа органов поддерживалась на должном уровне, в ход идут накопленные за лето жировые запасы. За период спячки сурки могут потерять больше трети массы своего тела. \

Ко Дню сурка 2 февраля московские сурки не просыпаются, поскольку еще морозно и они относятся к другому виду - байбакам, у которых спячка может продолжаться до шести месяцев.

Московский зоопарк

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