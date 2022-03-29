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Власти Москвы заключили контракт на поставку "Троек" с российским чипом

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В столице заключен договор на поставку транспортных карт "Тройка" с отечественным производителем чипов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В рамках решения штаба у мэра Москвы Сергея Собянина по поддержке экономики мы продлили договор с российским производителем карт "Тройка" на 5 лет. Крупный госзаказ позволит компании "МСП" без перебоев снабжать московское метро пластиковыми картами", - приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Он добавил, что контракт позволит компании сохранить рабочие места, нарастить производственные мощности и продолжать работу над новыми разработками.

"Замена чипа никак не скажется на работе карты "Тройка" – она останется такой же удобной для пассажиров. Мы продолжим развивать и другие способы оплаты проезда, включая полностью бесконтактный – Face Pay. При этом выбор способа оплаты всегда останется за пассажиром", - подчеркнул Ликсутов.

Как пояснили в пресс-службе компании "МСП", новые карты будут поддерживать текущий функционал "Троек", пассажиры не почувствуют разницы. Все работы по поставкам идут в плановом режиме.

Газета "Коммерсантъ" ране сообщала, что Московский метрополитен из-за санкций может столкнуться с дефицитом чипов для транспортных карт "Тройка", которые выпускает голландская NXP – один из крупнейших производителей полупроводников в мире. Для продолжения выпуска "Тройки" метрополитену придется перейти на отечественные чипы, отмечали участники рынка. По словам гендиректора "ВДМ Групп", выпускающей RFID-продукцию с чипом, Юрия Тырыкина, метрополитен не использовал все возможности, заложенные в чипах NXP. "В них есть криптография, но эта функция не нужна в карте "Тройка", требует много энергии и замедляет процесс считывания", - сказал он изданию.

Заммэра столицы Ликсутов позднее сообщил, что на складах в Москве имеется достаточно транспортных карт "Тройка". Он также отметил, что российский чип для карты "Тройка" проходит финальное тестирование.

Москва Тройка
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