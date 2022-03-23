Власти Москвы заявили об отсутствии дефицита транспортных карт "Тройка"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Достаточное количество транспортных карт "Тройка" собрано на складах в Москве, проблем с оплатой проезда не наблюдается, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"На складах у нас достаточное количество карт, никакого дефицита нет и в будущем не будет", - сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе.

Вице-мэр добавил, что проблем, связанных с оплатой проезда по карте "Тройка", в Москве и в других регионах также нет.

Кроме того, Ликсутов сообщил, что российский чип для карты "Тройка" сейчас проходит финальное тестирование.

"Еще три года назад мы начали готовить российский чип для нашей карты "Тройка". Сейчас эта технология проходит финальное тестирование производителем перед выпуском в масштабное производство", - пояснил Ликсутов.

По его словам, замена чипа не повлияет на функционал и возможности "Тройки".

Закупку новых чипов у российского производителя ООО "МСП" проведут дополнительно, контракт на взаимодействие будет продлен на пять лет.

Газета "Коммерсантъ" 21 марта сообщила, что из-за санкций Московский метрополитен рискует столкнуться с нехваткой чипов для транспортных карт "Тройка", которые выпускает голландская NXP – один из крупнейших производителей полупроводников в мире. Для продолжения выпуска "Тройки" метрополитену придется перейти на отечественные чипы, считают участники рынка.