Высота снежного покрова в Москве за выходные подрастет более чем на 10 см

На территории музея-заповедника "Коломенское" Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - По прогнозу синоптиков, снегопад в столице продлится два дня, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в субботу.

"Прирост свежевыпавшего снега может составить более 10 см", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По его словам, в первый день апреля снежный покров в городе вырос на 2 см. Бирюков заявил, что городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада.

"Задействовано необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов", - добавил он.

В телеграм-канале уточняется, что в 11:00 коммунальная техника приступит к механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будет повторен по мере выпадения осадков.

Власти Москвы просят автомобилистов быть внимательными на дороге, с пониманием относиться к работе городских служб.

Синоптики прогнозируют, что днем в Москве ожидаются ветер до 15 м/с, колебания температуры воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса, гололедица.