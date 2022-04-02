Снег и ветер с порывами до 15 м/с сохранятся в Москве до воскресенья

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - МЧС предупредило жителей российской столицы о сильном ветре с мокрым снегом до утра воскресенья.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 до 09:00 часов 03 апреля в Москве сохранится снег, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега, местами гололед, усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с, гололедица", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев.

Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что, по прогнозу синоптиков, снегопад в столице продлится два дня. По его словам, прирост свежевыпавшего снега может составить более 10 см.