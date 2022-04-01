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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Москвичей предупредили о снеге и сильном ветре до конца субботы

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей Москвы о сильном ветре и мокром снеге до конца субботы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 21:00 1 апреля с сохранением до конца суток 2 апреля по Москве ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега, местами гололед, усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с, гололедица", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Москва МЧС
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