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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:37

Сугробы в Москве за сутки подросли на 21 см

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Высота снежного покрова в районе опорной метеостанции Москвы на ВДНХ к 9:00 воскресенья составила 31 см, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"Сугробы в городе за сутки подросли на 21 см", - сказал представитель метеобюро.

Он напомнил, что в 9:00 субботы высота снега на ВДНХ достигала 10 см.

Осведомленный источник "Интерфакса" уточнил, что из-за налипания снега в Москве упало около десятка деревьев, механические повреждения получили несколько автомобилей.

Источник агентства в медицинских кругах сообщил, что в субботу после падения дерева на Сторожевой улице в районе Лефортово госпитализирована 11-летняя девочка.

"Угроз жизни ребенка нет, врачи оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести", - пояснил собеседник "Интерфакса".

Ранее в метеобюро Москвы агентству сообщили, что за сутки, к 6:00 воскресенья в городе выпало 20 мм осадков, или 45% месячной нормы апреля (44 мм).

Снегопад в Московском регионе, по прогнозам синоптиков, продлится до вечера воскресенья. Ухудшение погодных условий связано с мощным циклоном, который пришел в Центральную Россию с Балкан.

Днем в столице ожидаются температура от нуля до плюс 2 градусов, порывы ветра до 15 м/с и гололедица.

Городские службы из-за сильного снегопада в Москве работают в усиленном режиме. Власти Москвы призывают горожан по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в непогоду.

Москва
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