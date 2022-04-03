Что произошло за день: воскресенье, 3 апреля

Ракетные удары по заводу под Одессой, подготовка новых санкций против России, пожар в московской больнице

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ заявили о ракетном ударе по нефтеперерабатывающему заводу под Одессой. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что уничтожены топливные хранилища в Одессе, а также в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. Выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией на аэродроме Васильков в Киевской области. В Минобороны заявили, что из украинской Бучи военные ушли 30 марта, выезды не блокировались.

- Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о подготовке новых санкций против России. В свою очередь глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер объявил, что с понедельника он приступит к обсуждению с партнерами Германии того, как можно ужесточить санкции против РФ.

- В Центральной клинической больнице РАН произошел пожар. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. В пресс-службе Российского научного хирургического центра им. Петровского сообщили, что пожар произошел в одной из палат терапевтического отделения, там находилась только одна пациентка.

- Жители Петербурга принесли цветы на станцию метро "Технологический институт" в память о жертвах теракта. В 2017 году в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро пострадали 103 человека, 16 человек погибли, в том числе террорист.

- Высота снежного покрова в Москве к утру воскресенья достигла 31 см. Источники "Интерфакса" сообщили о падении около десятка деревьев и о пострадавшей в результате одного из таких случаев 11-летней девочке. Она госпитализирована, состояние оценивается как средней тяжести.

- "Динамо" обыграло "Краснодар" в матче РПЛ. Результат игры - 1:0. ЦСКА прервал победную серию в РПЛ, сыграв вничью с "Уралом".