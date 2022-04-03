За сутки в Москве выпало 45% месячной нормы осадков

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Снегопад продолжится в Москве, прирост осадков только за последние 24 часа составил 20 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро столицы в воскресенье.

"По предварительным данным, за сутки в Москве выпало 45% месячной нормы осадков", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены в 6:00 с главной метеостанции города на ВДНХ.

Среднеклиматическая норма осадков для Москвы в апреле составляет 44 мм.

Снегопад в Московском регионе, по прогнозам синоптиков, продлится до вечера воскресенья. Ухудшение погодных условий связано с мощным циклоном, который пришел в Центральную Россию с Балкан.

До 9:00 воскресенья в городе действует предпоследний, "оранжевый" уровень опасности.

Днем в столице ожидаются температура от нуля до плюс 2 градусов, порывы ветра до 15 м/с и гололедица.

Городские службы из-за сильного снегопада в Москве работают в усиленном режиме.

Круглосуточно в уборке столицы от снега задействованы 10 тысяч единиц спецтехники. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад.

Власти Москвы призывают горожан по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в непогоду.