Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:43

За сутки в Москве выпало 45% месячной нормы осадков

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Снегопад продолжится в Москве, прирост осадков только за последние 24 часа составил 20 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро столицы в воскресенье.

"По предварительным данным, за сутки в Москве выпало 45% месячной нормы осадков", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены в 6:00 с главной метеостанции города на ВДНХ.

Среднеклиматическая норма осадков для Москвы в апреле составляет 44 мм.

Снегопад в Московском регионе, по прогнозам синоптиков, продлится до вечера воскресенья. Ухудшение погодных условий связано с мощным циклоном, который пришел в Центральную Россию с Балкан.

До 9:00 воскресенья в городе действует предпоследний, "оранжевый" уровень опасности.

Днем в столице ожидаются температура от нуля до плюс 2 градусов, порывы ветра до 15 м/с и гололедица.

Городские службы из-за сильного снегопада в Москве работают в усиленном режиме.

Круглосуточно в уборке столицы от снега задействованы 10 тысяч единиц спецтехники. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад.

Власти Москвы призывают горожан по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в непогоду.

Москва метеобюро Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На улицы Москвы для устранения последствий снегопада вывели 10 тысяч единиц спецтехники

На улицы Москвы для устранения последствий снегопада вывели 10 тысяч единиц спецтехники

Более 5 тысяч коек в Москве выведут из фонда для пациентов с коронавирусом

Более 5 тысяч коек в Москве выведут из фонда для пациентов с коронавирусом

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве

Высота снежного покрова в Москве за выходные подрастет более чем на 10 см

Высота снежного покрова в Москве за выходные подрастет более чем на 10 см
Дипломатическое противостояние

Счета польского посольства в Москве заблокированы

Два десятка автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в Москве

В Москве осудили девушку, бросившую "коктейль Молотова" в полицейского

Сильный ветер в Москве повалил за двое суток более 60 деревьев

Сильный ветер в Москве повалил за двое суток более 60 деревьев

Сильный ветер повалил в Москве полсотни деревьев

Сильный ветер повалил в Москве полсотни деревьев

Синоптики спрогнозировали снег и порывистый ветер в Москве в воскресенье

Синоптики спрогнозировали снег и порывистый ветер в Москве в воскресенье
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });