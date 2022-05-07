Участвовать в праздничных мероприятиях к Дню Победы готовы около 80% россиян

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Более трех четвертей россиян (77%) готовы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы, которые будут проводиться в местах их проживания, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в субботу на его официальном сайте.

На вопрос социологов о знании истории Великой Отечественной войны почти две трети сограждан (62%) ответили, что хорошо знают об этом периоде отечественной истории, больше всех в этом уверены сограждане 46-60 лет и старше 60 лет - по 68% респондентов соответственно.

При этом россияне склонны считать, что их согражданам не хватает знаний об истории Великой Отечественной войны - такого мнения придерживаются 53% участников опроса, в хорошем знании своих сограждан этого периода истории не сомневаются 28% респондентов, показывают результаты исследования ФОМ.

Всероссийский опрос был проведен 22-24 апреля среди 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.