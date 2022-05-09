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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Собянин прошел по центру Москвы с участниками "Бессмертного полка"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в акции "Бессмертный полк" на Тверской улице в центре столицы, неся портрет своего дяди, рядового стрелка Филиппа Собянина, прошедшего Великую Отечественную войну.

Вместе с изображением дяди Собянина на портрете упомянуты остальные сыновья его деда, которые тоже сражались на фронте или стали тружениками тыла.

МоскваПутин присоединился к акции "Бессмертный полк" в центре МосквыПутин присоединился к акции "Бессмертный полк" в центре МосквыЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что в семье деда мэра столицы, Федора Собянина, было пятеро сыновей, четверо из которых сражались на фронтах войны, не воевал лишь младший из них, Семен - он помогал в тылу. Иван Федорович Собянин прошел войну в звании рядового пехотинца, но впоследствии был награжден орденом Отечественной войны первой степени.

Филипп Федорович дошел до Праги и был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Герасим Федорович погиб в возрасте 24 лет в феврале 1942 года в дни сражения под Ржевом и Вязьмой. Петр Федорович погиб в 1943 году под Харьковом или Белгородом в ходе неудачных для воронежского фронта боев против танковых дивизий.

Ранее сообщалось, что участие в акции "Бессмертный полк" в Москве принимает президент России Владимир Путин.

Традиционная акция "Бессмертный полк" проходит в столице 9 мая, шествие началось в 15:00.

Длина маршрута составляет 7 км: с портретами участников Великой Отечественной войны москвичи идут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. К колонне можно присоединиться на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская".

Парад Победы на Красной площади в Москве

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Москва Сергей Собянин Бессмертный полк
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