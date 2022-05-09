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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Более 1 млн человек участвуют в акции "Бессмертный полк" в Москве

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Свыше одного миллиона человек принимают участие в акции "Бессмертный полк" в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Москве в рамках акции "Бессмертный полк" в колоннах с портретами своих родных проходят более миллиона жителей и гостей столицы. Акция продолжается", - сказала она журналистам в понедельник.

Традиционная акция "Бессмертный полк" стартовала в Москве 9 мая в 15:00.

Длина маршрута составляет 7 км: с портретами участников Великой Отечественной войны москвичи идут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.

К колонне можно присоединиться на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская".

Ранее сообщалось, что в акции приняли участие президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

Парад Победы на Красной площади в Москве

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Москва Бессмертный полк
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