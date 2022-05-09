Путин присоединился к акции "Бессмертный полк" в центре Москвы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в День Победы принимает участие в акции "Бессмертный полк", проходящей в центре Москвы.

В 2020 и в 2021 годах это шествие сначала переносилось, а затем отменялось из-за эпидемии коронавируса.

В этом году в День Победы Путин опять присоединился к участникам марша памяти, которые двигаются по Тверской улице и выходят на Красную площадь.

Президент прошел во главе шествия, неся портрет отца-фронтовика.

История проведения акции "Бессмертный полк"

Владимир Путин принимает участие в акции "Бессмертный полк" уже в шестой раз. Несколько лет подряд в одной колонне с президентом шел сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк" народный артист СССР Василий Лановой, скончавшийся в январе 2021 года.

В 2020 году именно он предложил Путину перенести шествие из-за пандемии на 9 мая 2021 года, и президент его поддержал.

Тем не менее 9 мая 2020 года "Бессмертный полк" прошел в онлайн-режиме. А президент обратился к участникам акции из Кремля, стоя рядом с портретами своих близких-ветеранов.

В 2021 году "Бессмертный полк" вновь не смог выйти на улицы Москвы из-за эпидемиологической ситуации: сначала с 9 мая он был перенесен на 26 июля - День ВМФ, а затем и вовсе отменен.

Выйдя впервые на марш в 2015 году, Путин позже рассказал, что принял решение присоединиться к шествию спонтанно.

"Я принял решение в самый последний момент, не знал заранее, получится у меня или не получится, выбрал фотографию отца, которая рядом была. Это не было запланировано в моем графике. И мне бы не хотелось, чтобы то, что идет от сердца каждого человека и всего народа, было забюрокрачено", - говорил тогда президент.

Он пояснил, что, как и многие другие россияне, решил занять место в строю, в котором должны были идти их близкие, погибшие в годы Великой Отечественной войны.

Президент неоднократно говорил, что категорически против придания акции "Бессмертный полк" какого-то официального характера. "Ценность этой инициативы в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей. Это показывает то уважение, с которым мы относимся к поколениям, защитившим страну", - сказал Путин.

По словам президента, он искренне радовался тому, что акция "Бессмертный полк" сегодня объединяет людей по всему миру и охватывает уже десятки стран.