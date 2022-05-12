Саммит государств-членов ОДКБ пройдет 16 мая в Москве

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Москве в понедельник пройдет саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"16 мая по случаю 30-летия ОДКБ состоится саммит государств-членов ОДКБ в Москве. Это будет и встреча лидеров, и их отдельное общение в формате рабочего завтрака. Как мы ожидаем, по итогам этого мероприятия информацию журналистам дадут (генсек ОДКБ Станислав - ИФ) Зась и (глава правительства председательствующей в настоящее время в ОДКБ Армении Никол - ИФ) Пашинян", - сказал Песков журналистам в четверг.