Спрос на московскую "вторичку" снизился втрое за месяц

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Спрос на вторичном рынке недвижимости Москвы снизился втрое в апреле по сравнению с показателями марта, подсчитали в "Инком-Недвижимость".

"В апреле 2022 года покупательская активность снизилась в два раза по отношению к стандартному апрельскому показателю и в три раза в сравнении с уровнем марта, когда на рынке наблюдался ажиотаж, - это касается как актуального спроса (авансы и сделки), так и потенциального (обращения и звонки)", - говорится в сообщении.

По словам директора управления вторичного рынка "Инком-Недвижимость" Сергея Шломы, даже такое падение спроса не способно заставить продавцов многократно увеличивать размер скидки. Так, средний дисконт в апреле составил 5% против 4,1% в марте. Доля объектов, которые реализуются со скидками, занимала в совокупном объеме 60% по итогам апреля и 61% по итогам марта.

"В отличие от первичного рынка, где застройщик оперативно регулирует размер дисконта, опираясь на актуальные факторы, вторичный рынок формируют физические лица, которые зачастую руководствуются личными обстоятельствами и субъективными мнениями. Такие продавцы стараются держать рынок, и в целом цены на ''вторичке'' опускаются не быстрее, чем на 1% в месяц. Соответственно, если квартира задерживается в экспозиции на 2-3 месяца, она будет дешеветь на 2-3%. А сегодняшним продавцам придется смириться с тем, что срок экспозиции увеличился в среднем в два раза - и это притом что квартира грамотно оценена", - прокомментировал Шлома.

Он отметил, что определить медианный срок нахождения лота в продаже сегодня практически невозможно. Это связано с тем, что объекты с завышенной стоимостью могут "зависнуть" до следующего ценового подъема на "вторичку", а это возможно лишь в долгосрочной перспективе.

По данным аналитиков компании, цена "квадрата" увеличилась на 57,56% - со 181 767 руб. в апреле 2017 года до 286,4 тыс. руб. в настоящее время.

"Апрель этого года отметился незначительным уменьшением средней цены кв. м - минус 0,19% по отношению к марту. До этого московская "вторичка" дешевела только в 2017 году: усредненная стоимость постепенно падала в течение года и по итогам декабря просела до 177 568 руб. за "квадрат". Но цена предложения - это только ожидания продавцов, по результатам торга цены могут корректироваться. И в 2017-м предоставлялись самые большие за последнюю пятилетку скидки: в среднем дисконт составлял 10%. В 2017-м на вторичном рынке снижались цены, спрос и предложение - сегмент испытывал давление со стороны новостроек, которые перетягивали покупателей, также на него негативно повлияло введение программы реновации, оно увело с рынка часть предложения в пятиэтажках", - пояснил руководитель Аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов.

Он уточнил, что рост цен во вторичном сегменте начался только во второй половине 2018 года, и основная индексация пришлась на 2020-2021 годы в связи с удешевлением ипотеки и снижением доходности банковских депозитов. Это повлекло за собой очень значительное и устойчивое увеличение спроса.