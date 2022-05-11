Стоимость аренды жилья в России с начала года снизилась на 6%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Средние ставки аренды жилья в РФ по итогам первого квартала 2022 года снизились на 6%, сообщили в "Авито Недвижимости".

По словам руководителя направления коммерческой недвижимости и долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Тимура Зайцева, причиной стало появление большого количества новых объектов. Кроме того, часть продавцов з-за конкуренции начала делать скидки, чтобы быстрее найти арендатора.

Он добавил, что в конце февраля и марте на рынок стали активно выходить квартиры, которые до этого не сдавались в аренду, а также вернулись ранее снятые объекты.

"Во-первых, многие собственники, которые планировали продавать жилье, решили отложить сделку до стабилизации рынка, а пока сдать квартиру в аренду. Во-вторых, те, кто раньше сдавал квартиры посуточно, из-за снижения турпотока переориентировались на долгосрочную аренду. Кроме того, часть арендаторов освободила квартиры из-за переезда, что особенно актуально для рынка Москвы", - прокомментировал Зайцев.

Отмечается, что в Москве аренда стала доступнее в среднем на 13%, в Волгограде и Ставрополе - на 7%.

При этом по сравнению с I кварталом 2021 года стоимость аренды в среднем по стране увеличилась на 28%. Сейчас однокомнатная квартира обойдется россиянам в среднем в 17 тыс. рублей, двухкомнатная - в 23 тыс. рублей, трехкомнатная - в 30 тыс. рублей, студия - в 20 тыс. рублей в месяц. Элитные квартиры с четырьмя и более комнатами можно арендовать в среднем за 135 тыс. рублей.

Спрос на аренду квартир в РФ вырос на 3% за год. Заметнее всего вырос спрос на компактные студии (+13%) и просторные трешки (+11%).

По итогам I квартала спрос на аренду снизился во всех рассматриваемых городах, но за год в некоторых из них наблюдается активная положительная динамика. Так, по сравнению с I кварталом 2021 года спрос в Екатеринбурге вырос на 31%, в Тюмени и Новосибирске - на четверть.

"В весенне-летний период существенных колебаний спроса мы не ожидаем: в сезон отпусков и каникул скорее вырастет рынок загородной аренды и интерес к аренде квартир посуточно. Однако на рынок продолжат выходить новые ликвидные объекты, и к концу лета и осенью вновь можно ожидать сезонного всплеска", - прогнозирует Зайцев.

Активнее всего арендный рынок пополнялся студиями: их стало на 30% больше, чем в IV квартале 2021 года. Около половины квартир, предлагаемых в аренду в России, традиционно приходится на однушки и еще почти треть - на двушки. Темпы прироста в этих категориях скромнее: 19% и 15% за квартал соответственно.